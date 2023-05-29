13 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصا بينهم طفلان، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو، على طريق الشهابية بلطيم، وهرعت 10 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، تقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين بمستشفى بلطيم النموذجي، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.



وتبين من سجلات المستشفى إصابة عطيات.ح.ر ، 50 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ورحاب م. ع، 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، وأسماء .ح.ح 45 سنة، ونورا أ.ر، 35 سنة، ومحمد إ.ع، 27 سنة، نزيف بالأنف، وسماح ع.خ، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومنصور ا.ا، 38 سنة، بجرح قطعي بالأذن اليسرى.

كما تبين إصابة رشا م .إ، 36 سنة، باشتباه كسر بالكتف وكدمات، وصباح م.أ، 35 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى، وصبحي ا.ي، 13 سنة، جرح قطعي بالكتف الأيسر، ونورهان ع.ر، 25 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات، ونادية ك.ا، 13 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ونادية ر.م، 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، وتقدم كافة الخدمات الطبية للمصابين.



وكانت غرف عمليات محافظة كفر الشيخ، وعمليات مديرية الصحة، والإسعاف، تلقوا إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل، وسيارة جامبو، أدى لإصابة 13 مواطناً بينهم طفلين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.