بميكب لامع..منة عرفة تخطف الأضواء عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها عدة صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة منة عرفة في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أرزق مطرز مكشوف الصدر، ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شعرها البنية علي كتفيها.

ويذكر أنه قد ظهرت منة عرفة مرتدية “برنص” وهي جالسة علي السرير في أخر جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع الواصل “إنستجرام”، وممسكة في يدها تورتة لعيد ميلادها، وتألقت منة عرفة بالروج الأحمر الجريء.

وانتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.

الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع ووائل الشبكشي.الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.