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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو.. صور

بورشه تستعرض سيارة
بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو

في 8 يونيو 1948 ، كانت أول سيارة بورشه تحصل على الموافقة للسير على الطريق وهي 356 "رقم 1" رودستر، وبعد 75 عامًا ، سيحتفل الشركة الألمانية بالذكرى السنوية بحدث خاص مدته ساعة واحدة سيتم بثه مباشرة ليشاهده العالم بأسره. 

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 بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو

سيتم بث الحدث باللغتين الإنجليزية والألمانية في الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش وسيتألف من خمسة أعمال مختلفة: التراث ، روح العصر ، الأداء ، الروح الريادية، والأحلام.

 

ستشمل الاحتفالات كل شيء من الموسيقى والأضواء وتصميم الرقصات إلى النماذج السابقة والحالية، والأهم من ذلك أن بورشه "ستقدم نظرة مستقبلية إلى رؤيتها للسيارة الرياضية في المستقبل".

 بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو

لا يوجد تفاصيل كثيرة في هذه المرحلة، لكن من غير المرجح أن تشير الشركة إلى 911 STالمشاع منذ فترة طويلة لأن ذلك سيكون احتفالًا بالماضي بلمسة عصرية، ويشير استخدام كلمة "Vision" إلى أنها ستكون فكرة غير قابلة للتنفيذ وليس نموذجًا للإنتاج.

 

كان هناك عدد غير قليل من مفاهيم Vision-badged Porsche في السنوات الأخيرة، ماذا يمكن أن يكون الجديد؟ هناك العديد من السيناريوهات المعقولة، وكلها تنطوي على الكهرباء. 

 بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو

قد نلقي نظرة مبكرة على السيارة الرياضية 718 الكهربائية بالكامل والتي ستأتي في عام 2025 أو أول طعم للسيارة الهجينة 911 المؤكدة بالفعل، سنستثني السيارة الكهربائية بالكامل من الجيل الثالث كايين بالإضافة إلى الصفوف الثلاثة SUV، وتم الإعلان عن كلاهما مؤخرًا.

 

يعتبر الافتراض الأكثر جاذبية الذي يمكن للمرء أن يفعله هو السيارة الخارقة لتحل محل 918 سبايدر، قالت بورشه إن سيارة رائدة جديدة لن تظهر في أي وقت قريبًا حيث تحتاج تقنية البطاريات إلى التطور أولاً.

 بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو

قال مايكل شتاينر، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في قسم البحث والتطوير في بورشه، إن حزمة البطارية الجديدة يجري تطويرها حاليًا مع شركة تابعة لمجموعة Cellforce Groupوسيتم تقديمها في غضون العامين المقبلين. 

 

ستحصل الطرز المستقبلية في النهاية على حزمة البطارية الجديدة، ولكن سيكون من الضروري بذل المزيد من الجهد لتناسب السيارة الخارقة بشكل أفضل.

مع تخطيط بورشه لإظهار مفهوم بدلاً من نموذج جاهز للإنتاج، هل يمكننا الحصول على معاينة لسيارة خارقة جديدة؟ سنكتشف ذلك في 8 يونيو، أي بعد أسبوع من الخميس.

رودستر سيارة المستقبل الرياضية المستقبل Vision كايين SUV بورشه

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