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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحرك جديد من الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة للوداد.

ويحرص الخطيب على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم للمواجهة القوية أمام الوداد مع مطالبتهم بضرورة التركيز من أجل حصد لقب الأميرة السمراء.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد الوداد

وستقام مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس.

الأهلى الوداد دوري ابطال افريقيا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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