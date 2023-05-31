عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كدب وضحك على الدقون..

رضا عبد العادل يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب يوسف أسامة نبيه

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

فتح رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، النار على إدارة القلعة البيضاء؛ بسبب عدم تجديد يوسف أسامة نبيه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج البريمو: “ليه أما اخدنا الدوري محدش قعد مع اللاعبين الصغيرين وجدد لهم زي يوسف أسامة نبيه”.

وتابع رضا عبد العال: “جلسوا معه للتجديد ورفض؟ سيبك من الأونطة والكلام دا شبعنا منها، لغاية دلوقتي محدش كلمه عشان يجدد أصلا واللاعب طار وممكن تجيبه لغاية دلوقتي".

ملف تجديد لاعبي الزمالك

وأضاف عبد العال: “كل التصريحات بشأن جلسات التجديد كدب وضحك على الدقون مفيش حاجة حصلت، أنت عرفت أن اللاعب مضى رغبة لـ بيراميدز هل حد فكر يقعد معاه؟”.

واختتم عبد العال: “ليه جمال عبد الحميد مجابش اللاعيبة دي وقعد معاها وجدد لها، كله كلام في التليفونات محدش قعد مع اللاعيبة”.

عبد العال رضا عبد العال يوسف أسامة الزمالك القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مايو.. لماذا أصبح أطول شهر في السنة؟

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

أول رد رسمي من الأهلي بشأن ضم إمام عاشور

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

المقاولون العرب يحسم رغبته من انضمام نجمه إلى الأهلي

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا بقوة 6.2 ريختر

هجوم للمُستوطنين في «نابلس»|إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والحجارة وعشرات آخرين بالاختناق

بعد فشلها اليوم.. موعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الفضائي للمرة الثانية

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

البلدي بـ 225 جنيهًا والسوداني بـ195.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محتاج وقفة .. نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

شبيهة يسرا تشعل السوشيال ميديا.. عروس نسخة طبق الأصل من الديفا| شاهد

لا ترميها بعد اليوم.. ماذا تفعل قشور الرمان للمعدة؟

لو أنت مريض ضغط مرتفع.. 8 مشروبات تعالجه

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ