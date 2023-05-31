رضا عبد العادل يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب يوسف أسامة نبيه

كدب وضحك على الدقون..

فتح رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، النار على إدارة القلعة البيضاء؛ بسبب عدم تجديد يوسف أسامة نبيه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج البريمو: “ليه أما اخدنا الدوري محدش قعد مع اللاعبين الصغيرين وجدد لهم زي يوسف أسامة نبيه”.

وتابع رضا عبد العال: “جلسوا معه للتجديد ورفض؟ سيبك من الأونطة والكلام دا شبعنا منها، لغاية دلوقتي محدش كلمه عشان يجدد أصلا واللاعب طار وممكن تجيبه لغاية دلوقتي".

ملف تجديد لاعبي الزمالك

وأضاف عبد العال: “كل التصريحات بشأن جلسات التجديد كدب وضحك على الدقون مفيش حاجة حصلت، أنت عرفت أن اللاعب مضى رغبة لـ بيراميدز هل حد فكر يقعد معاه؟”.

واختتم عبد العال: “ليه جمال عبد الحميد مجابش اللاعيبة دي وقعد معاها وجدد لها، كله كلام في التليفونات محدش قعد مع اللاعيبة”.