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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

فتح رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، النار على عماد نبيل “دونجا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد أدائه أمام طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “دونجا كام باص اتقطعت منه أمام طلائع الجيش؟ دا مش عادي، كان لاعيب كويس، الصفقات دي اللي وقعت نادي الزمالك”.

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

وتابع: “دونجا لو لعب جنب فرجاني ساسي هيبقى أسوأ من كدا كمان، دا المفروض جاي مكان طارق حامد وهو مبيعرفش يقطع الكورة وبيهجص”.

واختتم: “الزمالك خسر طارق حامد بالنسبة للصفقات الجديدة دي، على الأقل كان بيقطع كورة”.

الزمالك رضا عبد العال دونجا طلائع الجيش الدوري المصري

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