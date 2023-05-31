فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل وأرخص هاتف أوبو Oppo في السوق

يعد هاتف Oppo A55 من شركة أوبو واحدا من افضل هواتف الشركة التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع شاشة و كاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد يقدم أداء قويا إلى جانب سعر رخيص يناسب محدودي الدخل والشباب.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 500 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف أوبو Oppo A55 ، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة، وجودة + HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A55 ، مستشعر دقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، مع مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55 بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A55 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع شحن يصل ل 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خلال 30 دقيقة.