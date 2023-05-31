بعد فشلها اليوم.. موعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الفضائي للمرة الثانية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، أن بيونج يانج أجرت استعدادات إطلاق القمر الصناعي بسرعة، مشيرًا إلى أن قد تطلق واحد آخر قبل 11 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، أقرت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، بفشل عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائي" الذي كان يحمل قمرًا للاستطلاع العسكري، وذلك لأول مرة منذ عمليات إطلاقها للصواريخ الباليستية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإن وكالة تطوير الفضاء الحكومية أطلقت الصاروخ لكن العملية فشلت بسبب حدوث خطأ غير طبيعي في المحرك خلال المرحلة الثانية من عملية الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم وكالة تطوير الفضاء قال إن عملية الإطلاق فشلت لأن النظام المشغل لمحرك الصاروخ كان "غير مستقر".

وبحسب الوكالة، تقوم السلطات بـ"التحقيق بشكل عاجل في العيوب الخطيرة في عملية إطلاق القمر الصناعي، فيما تخطط لإجراء عملية إطلاق ثانية في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن جارتها الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، وذلك في إطار خطتها الرامية لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار الفضائي.

وأضافت هيئة الأركان أن الجيش الكوري الجنوبي رصد "الصاروخ" وهو يحلق فوق جزيرة بينج نيونج في البحر الأصفر لكنه سقط في البحر بسبب"تحليق غير طبيعي".

وتم سماع صافرات الإنذار في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بعد تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج "صاروخًا فضائيًا"، حيث أصدرت المدينة تحذيرًا تطلب من المواطنين استعدادهم للإخلاء المحتمل.

وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين، وتم بثه عبر قنوات التلفزيون.

كما أصدرت اليابان تحذيرًا طارئًا لسكان جزيرة أوكيناوا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قائلة إن صاروخًا أطلق من كوريا الشمالية.

ووفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه يقوم بإجراء تحليل لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها وغيرها من المعلومات.