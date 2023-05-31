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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. طرح دواء للتخفيف من انفعالات مرض الزهايمر

الدكتور أشرف الفقي
الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون سلامة الدواء، أن هذا الدواء كان لعلاج الاكتئاب ولكن تم اكتشاف أنه يساعد على التخفيف من حدة الانفعالات التي يسببها مرض الزهايمر على 45% من المرضى.

وتابع أشرف الفقي خلال لقائه عبر زووم في برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الزهايمر هو من أشهر الأمراض العصبية التي تصيب كبار السن تحديدا ومن أهم أعراضه هو الفقدان التدريجي للذاكرة ولكن لا تتوقف أعراضه عند هذا الحد ولكن قد تصل الى أعراض عصبية أخرى منها حدة الانفعالات والاكتئاب وبعض أعراض الصرع.

 

منظمة FDA

وأضاف أنه بعد الموافقة التي حدثت من منظمة الـ "FDA"، في الولايات المتحدة وأوروبا في حال كتابة دواء لعلاج تشخيص غير مجاز لهذا الدواء من الـ FDA في هذه الحالة يكون خارج التأمين الصحي ويتحمل المريض سعر الدواء لكن بعد هذا القرار من منظمة الـ FDA سيستطيع مريض الزهايمر صرف هذا الدواء بتغطية كاملة من التأمين الصحي بموجب هذه الإضافة.

الزهايمر منظمة الصحة العالمية سلامة الدواء الدكتور أشرف الفقي رامي رضوان منظمة FDA

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