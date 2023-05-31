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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وصولهما الأرض بسلام.. شاهد لحظة خروج رائدي الفضاء السعوديين من المركبة

لحظة نزول ريانة إلى
لحظة نزول ريانة إلى الأرض

وثّق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، لقطات لنزول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون بعد وصولها إلى الأرض بنجاح.

ووصل صباح اليوم الأربعاء، رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض، وذلك بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك بعد انفصال مركبة "دراجون" التي تحملهما، عن محطة الفضاء الدولية، أمس الثلاثاء، بعد ما نفذت عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي بنجاح، ومن ثم هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.

وحسب قناة "العربية"، عادت المركبة دراجون التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض صباح اليوم الأربعاء، بعد رحلة لمدة 10 أيام في الفضاء.

وبدأت "دراجون" التي تقل رائدي الفضاء السعوديين وزميليهما الأمريكيين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي استغرقت نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها السعودية في 22 مايو الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

الفضاء رائدي الفضاء السعوديين علي القرني ريانة برناوي الأرض

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