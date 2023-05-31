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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الملاعب ويوجه بتطويرها للاستثمار في الأنشطة الطلابية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد الملاعب

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، ملاعب الجامعة بمدينة نصر.

وخلال الجولة، وجه رئيس الجامعة بتطوير الملاعب الخماسية من أجل توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية، كما وجه باستثمار هذه الأماكن وتجهيزها بغرف لخلع الملابس للطلاب، ووجه أيضا بالاهتمام بالمساحات الخضراء في محيط الملاعب الخماسية، مؤكدا متابعته الدائمة والمستمرة لهذه الملاعب الخماسية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والكابتن مصطفى عسكر، مدير استاد الجامعة.

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