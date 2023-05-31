في 12 ولاية.. ألمانيا تعتقل مجموعة من المتطرفين التابعين لـ داعش

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت مداهمات ضد متطرفين مشتبه بانتمائهم ودعمهم لتنظيم داعش الإرهابي في 12 ولاية اتحادية.

على جانب آخر، أوقفت السلطات التركية، بمدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، 8 أشخاص مشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إنه توقيف المشتبه بهم بناءً على تحقيقات أجرتها النيابة العامة بإسطنبول، ومعلومات استخبارية تثبت تورط الموقوفين في أنشطة مع تنظيم داعش الإرهابي.

ولاتزال الشرطة التركية تبحث عن 3 أشخاص آخرين متورطين في التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل 8 مسلحين من تنظيم داعش في عملية شمالي سوريا.