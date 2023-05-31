الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري.



جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش أن أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



ووفقا للبيان، جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لكوريا الشمالية لوقف مثل هذه الأعمال واستئناف الحوار بسرعة لتحقيق هدف السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.