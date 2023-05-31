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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

هزت واقعة صادمة من نوعها المجتمع الأمريكي حيث أنهت فيها أم حياة رضيعتها بمأساوية في مدينة بويالوب، ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأربعاء، تركت الأم ابنتها الرضيعة التي لم يتعد عمرها عاما في سيارتها الساخنة خارج أحد المستشفيات. 

وتركت الأم التي لم يكشف عن اسمها ابنتها التي لم يتعد عمرها عاما في السيارة لمدة 9 ساعات تحت دراجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية. 

أسباب الوفاة المأساوية 

نسيت الأم الحاضنة للطفلة ابنتها في السيارة عندما وصلت للعمل في الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء التي عندما عادت فيها وجدت ابنتها فاقدة الوعي. 

وعلى الفور، أخذت الأم رضيعتها إلى المستشفي ليراها الأطباء لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشها. 


وقال ضابط المعلومات العامة في قسم شرطة بويالوب، دون بوربون، بإن الأم الحاضنة نسيت أن الطفلة كانت داخل السيارة بعد وصولها إلى المستشفى، مضيفا: “هذه حادثة مأساوية، وقلوبنا معه العائلة وكل من تأثر بالواقعة المؤلمة”. 

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من جانبهم، صرح خبراء لـمجلة “LiveScience” العلمية بشأن مدى سرعة تأثر السيارة بحرارة الشمس بإنه في غضون ساعة تصل السيارة المتوقفة في الشمس إلى حوالي 35 درجة مئوية أو أكثر سخونة،  وتلبغ درجة حرارة لوحة العدادات 69 درجة مئوية، و عجلة القيادة53 درجة مئوية، بينما كانت المقاعد 51 درجة مئوية.

وفي التجربة، وصلت درجة حرارة السيارة إلى 38 درجة مئوية داخليا أثناء الظل، بينما بلغت درجة حرارة لوحة العدادات 48 درجة مئوية.

 

 

 

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