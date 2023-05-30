عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

لارا تيكا 𝐋𝐚𝐫𝐚
لارا تيكا 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐜𝐚

تعرضت أم طفلة شهيرة بجمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي- تظهر في مقاطع فيديو وصور بمفردها أو بصحبة عائلتها- إلى حملة انتقادات كبيرة، بينما دافع عنها البعض، فما القصة؟. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، فإن سبب الانتقادات الموجهة إلى أم الطفلة الشهيرة “لارا تيكا 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐜𝐚” يعود إلى ثقب الأم لأذن ابنتها، بينما كان عمرها يوما واحدا فقط. 

الطفلة لارا تيكا

بدأ الجدال عندما نشرت الأم مقطع فيديو لابنتها الصغيرة- التي لم يكشف عن جنسيتها- بعد ساعات قليلة من ولادتها مقارنة بها، وهي في الثالثة من عمرها بنفس الحلق الزهري الصغير. 

وذهبت معظم التعليقات على مقطع فيديو الطفلة الأجنبية، أنه من السابق لأوانه أن تثقب الأم أذنيها، فقالت احداهن: "إنه جسم طفلك ، وليس جسمك"، وأضافت أخرى: "في اليوم الذي ولد فيه أطفالي كان ثقب آذانهم بعيدا جدا عن قائمة اهتماماتي".

وبين الانتقادات، دافع آخرون عن فعلته الأم مع ابنتها الصغيرة، قائلين إنه من الشائع في بعض الثقافات خرق آذان الفتيات الصغيرات في وقت مبكر من الحياة، فبينت احداهن: "في بلدي يخرمون أذن الفتيات الصغيرات في أول يوم ولادتهن".

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

محطات بحياة الطفلة المعجزة فيروز فى ذكرى ميلادها

الطفلة لارا تيكا

 

 

الطفلة لارا الشهيرة عند ولادتها 

 

الطفلة لارا الآن 

 

 

 

 

طفلة شهيرة لارا تيكا مقطع فيديو الانتقادات خرم اذن الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ترشيحاتنا

مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟

هيفرح جماهير الأهلي.. قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبة كهربا

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين

ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ