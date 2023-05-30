ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

تعرضت أم طفلة شهيرة بجمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي- تظهر في مقاطع فيديو وصور بمفردها أو بصحبة عائلتها- إلى حملة انتقادات كبيرة، بينما دافع عنها البعض، فما القصة؟.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، فإن سبب الانتقادات الموجهة إلى أم الطفلة الشهيرة “لارا تيكا 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐜𝐚” يعود إلى ثقب الأم لأذن ابنتها، بينما كان عمرها يوما واحدا فقط.

الطفلة لارا تيكا

بدأ الجدال عندما نشرت الأم مقطع فيديو لابنتها الصغيرة- التي لم يكشف عن جنسيتها- بعد ساعات قليلة من ولادتها مقارنة بها، وهي في الثالثة من عمرها بنفس الحلق الزهري الصغير.

وذهبت معظم التعليقات على مقطع فيديو الطفلة الأجنبية، أنه من السابق لأوانه أن تثقب الأم أذنيها، فقالت احداهن: "إنه جسم طفلك ، وليس جسمك"، وأضافت أخرى: "في اليوم الذي ولد فيه أطفالي كان ثقب آذانهم بعيدا جدا عن قائمة اهتماماتي".

وبين الانتقادات، دافع آخرون عن فعلته الأم مع ابنتها الصغيرة، قائلين إنه من الشائع في بعض الثقافات خرق آذان الفتيات الصغيرات في وقت مبكر من الحياة، فبينت احداهن: "في بلدي يخرمون أذن الفتيات الصغيرات في أول يوم ولادتهن".

الطفلة لارا تيكا

الطفلة لارا الشهيرة عند ولادتها