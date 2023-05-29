فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أثار مقطع فيديو لطفلة أردنية الكثير من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن ظهرت وهي بصحبة والدها بأحد المحال التجارية في إربد الأردنية، و كادت أن تفقد حياتها .



العناية الإلهية تنقذ طفلة من الموت

على الجانب الآخر، حفظت العناية الإلهية الطفلة بعد أن تصادف وجود طبيب كويتي حديث التخرج، قام بالتدخل سريعا ليقدم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها، بعد تعرضها للاختناق، وذلك بعد دخول غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد أن يكتم أنفاسها.

ولمتابعة المزيد حول إنقاذ طفلة أردنية من الموت على يد طبيب حديث التخرج.. تابع الفيديو جراف التالي: