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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

طفلة أردنية
طفلة أردنية

أثار مقطع فيديو لطفلة أردنية الكثير من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن ظهرت وهي بصحبة والدها بأحد المحال التجارية في إربد الأردنية، و كادت أن تفقد حياتها .

مقطع فيديو لطبيب حديث التخرج ينقذ طفلة أردنية من غطاء زجاجة.. شاهد


العناية الإلهية تنقذ طفلة من الموت

 

على الجانب الآخر، حفظت العناية الإلهية الطفلة بعد أن تصادف وجود طبيب كويتي حديث التخرج، قام بالتدخل سريعا ليقدم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها، بعد تعرضها للاختناق، وذلك بعد دخول غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد أن يكتم أنفاسها.

ولمتابعة المزيد حول إنقاذ طفلة أردنية من الموت على يد طبيب حديث التخرج.. تابع الفيديو جراف التالي:

فيديو لطفلة أردنية مواقع التواصل الاجتماعي إربد الاردنية كادت أن تفقد حياتها

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