المخرج عبدالفتاح زيدان: تأثرت بشخصية الطفلة النائمة أمام الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف|فيديو

أكد المخرج السينمائي الشاب عبد الفتاح زيدان، أنه أحب فكرة الافلام التسجيلية والوثائقية، مشيرا إلى أن فيلم “يحكى أن"، كان أول تجربة له ويليلها فيلم ”تاليا"، والذي قام بعمله بعد احتفالية الرئيس السيسي بـ “قادرون باختلاف”.

وقال عبد الفتاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الطفلة “تالية”، والتي نامت أمام الرئيس السيسي، باحتفالية “قادرون بأخلاف”، أعجبتني شخصيتها، ومن هنا جاءت فكرة فيلم “الأميرة النائمة”.

بتعمل نفسها نايمة

وتابع المخرج السينمائي الشاب عبد الفتاح زيدان، أن تالية طفلة لا تبصر، ولكن دائما ما تقول أنه أحيانا تواجه سخرية من البعض، ويقول البعض عنها : “انها بتعمل نفسها نايمة”.