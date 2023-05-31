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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع يشتد.. القوات الأوكرانية تقصف بيلجورود الروسية بأكثر من 220 صاروخا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت أكثر من 220 صاروخا على منطقة بيلجورود في روسيا خلال اليوم الماضي، مع إطلاق أكثر من 215 صاروخا على منطقة شيبيكينو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال جلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق 215 صاروخا على منطقة شيبيكينو وقصف بلدة شيبيكينو أكثر من 37 مرة من قذيفة MLRS، و12 مرة أخرى من برميل المدفعية. 

وأضاف: "لسوء الحظ، سقط قتيل وجرح اثنان نتيجة قصف ملجأ مؤقت، ويتم الآن تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة جراء تضرر مبنيان من الملاجئ المؤقته".

وأوضح حاكم منطقة بيلجورود، أن القصف الأوكراني على شيبكينو في 30 مايو أدي إلى تدمير 29 مبنى متعدد الطوابق وتحطمت النوافذ وتضررت الواجهات، كما لحقت أضرار بالواجهات والأسوار والأسطح في 20 منزلا خاصا، كما تضرر مبنى إداري ومركز تجاري ومنشأة عامة، واشتعلت النيران في متجر وتضررت ثلاثون سيارة.

وتعرضت منطقة بيلجورود للقصف تسع مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت جميع الصواريخ على قرية جورافليفكا في منطقة فولوكونوفسكي، وتعرضت مستوطنة ستاري للقصف المدفعي 12 مرة، كما تعرضت منطقة جرايفورونسكي لإطلاق النار 30 مرة، والقوات الأوكرانية أيضا غرافوفكا في منطقة كراسنوياروجسكي مرتين بالمدفعية.

وأشار جلادكوف إلى أنه في منطقة ستاروشولسي تم اكتشاف طائرة بدون طيار أثناء قص الأعشاب، وتم تطويق المنطقة ويجري الآن تحديد الظروف، لافتا إلى أن خبراء المتفجرات يعملون في مكان الحادث.

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