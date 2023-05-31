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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدرج ثلاثة جنرالات أوكرانيين على قائمة المطلوبين

صدى البلد

  أدرجت روسيا، ثلاثة جنرالات أوكرانيين، من بينهم النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية إيجور كوليسنيك، على قائمة المطلوبين؛ لاتهامهم بقتل أكثر من 500 مدني في دونباس.


وذكرت وزارة الداخلية الروسية -في بيان نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم /الأربعاء/- أن الأوكراني إيجور ايفانوفيتش كوليسنيك مطلوب بتهم جنائية، ولم يتم الكشف عن مادة القانون الجنائي الروسي.


وأضاف أن الجنرالات ألكسندر لوكوتا، نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية، وأندريه جريشينكو، نائب قائد القوات البرية الأوكرانية، مُدرجان أيضا في قائمة المطلوبين لروسيا.


وأشارت إلى أنه - في مارس الماضي - وجهت لجنة التحقيق الروسية تهما غيابية ضد الجنرالات الثلاثة.. وبحسب وزارة الداخلية الروسية، قتل أكثر من 500 مدني في دونباس خلال فترة عملهم في هذه المواقع منذ عام 2016، وأصيب حوالي ألف مدني نتيجة الأعمال العسكرية تحت قيادتهم.
ميدانيا.. أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الحربي التابع لقوات مجموعة "زاباد" الروسية قصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.


وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجي زيبنسكي، في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) إلى أن "طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية على نقاط انتشار مؤقتة للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية، وأيضا على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الدفاع الإقليمي المنفصلين 14 و92".


وأضاف أنه على محور كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية الروسية طاقمي هاون للجيش الأوكراني، كما دمرت مدفعي هاوتزر" دي - 20 " و"دي-30 "، مشيرا إلى إحباط 5 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية.


من ناحية أخرى، أشار عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إلى أن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.
وقال عمدة كراسنودار، في قناته عبر "تيليجرام"، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسك"، بإحدى وحدات ضخ المازوت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة بدون طيار هي السبب في الحادث.


وأكد أن فرق الإطفاء وأجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان بسرعة، وتعمل على إخماد الحريق، مبينا أنه تم السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته 100 متر مربع، ولم تقع أي إصابات.


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها.

 

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