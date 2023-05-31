سيف عيسى يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للتايكوندو بأذربيجان

تأهل البطل الأولمبي سيف عيسى ، إلى منافسات دور ال 16 ببطولة العالم للتايكوندو والتي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

واستطاع عيسى التغلب على بطل أفغانستان فارزارد منصوري في منافسات وزن -80 كجم بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى دور ال 16.

ويحصل أصحاب المراكز الأولي على عدد من النقاط التي ستؤثر في ترتيبهم العالمي، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 140 نقطة، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 84 نقطة، وأصحاب المركز الثالث على 50.40 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات، وهم: يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآية شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفني للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.