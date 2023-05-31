كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في المنصورة تحصل على الاعتماد والجودة

حصلت كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



وأعلنت كلية اللغة العربية بالمنصورة، اليوم الأربعاء ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣م ؛ انه تم حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



وتابعت : وعملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ» وانطلاقًا من هذا التوجيه النبوي المبارك، وتقديرًا للعطاء، وعرفانًا بالجميل، تتقدم إدارة الكلية ممثلة في عميدها: الدكتور عادل محمد الطنطاوي ، ووكليها الدكتور/ محمد فرغلي الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد محمد بدران، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومدير وحدة الجودة بالكلية وعميدها الأسبق: الدكتور الحسيني محمد القهوجي بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة الجودة وجميع العاملين بالكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشئون الإدارية والموظفين والعمال بحصول الكلية على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

