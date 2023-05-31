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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الحواجز الحديدية وتعديات المحلات على حرم الطريق بحي شرق أسيوط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الطرق بحي شرق مدينة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بالمراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية في هذا الشأن لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات وتعدي بعض المحال التجارية على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة من عدد من شوارع حي شرق من خلال حملة اشغالات ومرافق بإشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي وبمشاركة مسئولي التراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي حيث استهدفت تلك الحملات أسفل كوبري الهلالي وميدان المحطة وأمام مستشفى الإنسانية وذلك بنطاق الحي. 

وأشار إلى أهمية استمرار شن مثل تلك الحملات بباقي الأحياء والمراكز وذلك لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام.

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