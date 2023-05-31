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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 250 طن قمح داخل مطحن خاص في أبوتيج

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط حوالي 250 طن من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابي بأبوتيج مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين وتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين مؤكدًا على إستمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.

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من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إن حملات مديرية التموين المفاجئة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف أسفرت عن ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابي بأبوتيج والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية تقدر بحوالي 250 طن وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكميات وجاري مصادرتها وتوريدها للمواقع التخزينية بالمحافظة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.

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