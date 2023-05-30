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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث إنشاء مركز حرفي لتدريب المرأة والشباب على الصناعات اليدوية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث سبل التعاون وانشاء مركز حرفي لتدريب المرأة والشباب على الحرف اليدوية والتراثية تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع .

جاء ذلك بحضور آية اسماعيل مدير قطاع المسئولية المجتمعية ببنك الإمارات دبي الوطني ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
 

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون ودعم المبادرات التنموية والمجتمعية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن التوسع في المشروعات والمبادرات التنموية ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ووجه محافظ أسيوط الشكر لمؤسسة صناع الخير ومسئولي بنك الإمارات دبي الوطني لدورهم في تطوير ورفع كفاءة مدرسة الزعيم جمال عبدالناصر الابتدائية بقرية النواورة بمركز البداري لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب معلنًا التنسيق والتعاون مع مؤسسة صناع الخير لإنشاء مركز حرفي لتدريب الشباب والمرأة على أكثر من 13 حرفة لاستدامة المشروعات منها صناعة الجلود والفضة والنحاس وصناعات خان الخليلي وغيرها من الصناعات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظة.

 مؤكدًا علي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية ودعم المبادرات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى استمرار التواصل البناء والشراكة مع مؤسسة صناع الخير في انشاء مراكز التدريب على الحرف المختلفة ودعم الأسر الاكثر احتياجًا بقرى المحافظة من خلال برامج وأنشطة المؤسسة التنموية بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم الأسر الأولى بالرعاية مناشدًا جميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة المجتمعية فى مشروعات التنمية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المادي والعيني لهم والمشاركة في تمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المدرة للدخل لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة.

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وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية إنه تم ويجري التعاون مع بعض الشركاء والمؤسسات الاقتصادية لدعم وتنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة.

 

وأكد أنه جاري التنسيق للبدء في انشاء مركز للتدريب الحرفي والاستدامة ببني غالب التابعة لمركز أسيوط لإعداد وتأهيل الشباب على الحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل لافتًا إلى أن الخدمات التي قدمتها صناع الخير داخل محافظة أسيوط بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه واستفاد منها أكتر من نصف مليون مواطن من أهالي قري المحافظة المختلفة وشملت تلك الخدمات إعادة إعمار قرية العقال قبلي مركز البدراوي 48 منزل بتكلفة إجمالية 5 مليون جنية وتنظيم 50 قافلة  طبية في مجال مكافحة العمي استفاد منها 36 ألف مواطن تقريبًا من أهالي 50 قرية وتوابعها في مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية 18مليون شاملة توزيع الأدوية والنظارات وإجراء العمليات وتنفيذ مبادرة التصالح حياة بدفع الغرامات عن عدد كبير من غير القادرين بتكلفة تخطت نص مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتسليم أجهزة لجامعة أسيوط وجامعة الأزهر فرع أسيوط في مجال الرمد بقرابة 3مليون حنيه وافتتاح غرفتين لمبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين بمستشفيات جامعة أسيوط وجامعة الأزهر فرع أسيوط بتكلفة سنوية 2 مليون جنيه وختامًا توزيع مساعدات عينية موسمية استفاد منها أكثر من 20 ألف أسرة تنوعت بين بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين المواد الغذائية التي اختتمت بتنظيم أكبر اصطفاف من نوعه شهدته المحافظة ضم 24 شاحنة محملة بـ 50 طن مواد غذائية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

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