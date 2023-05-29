محافظ أسيوط: توريد 82 ألف طن قمح بـ 28 شونة وصومعة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن يتابع بصفة دوريه جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2023 لافتًا إلى استقبال 82 ألف و380 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.

وأكد محافظ أسيوط إنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأوضح المحافظ أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فداناً حيث تزداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة حيث تم حصاد 159 ألف و600 فدان حتى الآن مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 35757 طن و529 كجم بشون البنك الزراعي المصري و17227 طن و356 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 19383 طن و39 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و10013 طن و932 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 82 ألف و380 طن و932 كجم قمح منوهًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".