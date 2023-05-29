عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 82 ألف طن قمح بـ 28 شونة وصومعة

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن يتابع بصفة دوريه جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2023 لافتًا إلى استقبال 82 ألف و380 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.

وأكد محافظ أسيوط إنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأوضح المحافظ أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فداناً حيث تزداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة حيث تم حصاد 159 ألف و600 فدان حتى الآن مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 35757 طن و529 كجم بشون البنك الزراعي المصري و17227 طن و356 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 19383 طن و39 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و10013 طن و932 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 82 ألف و380 طن و932 كجم قمح منوهًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.

محافظ أسيوط: ضبط 1000 طن أقماح خلال أسبوعين بقصد حجبها عن التوريد

ضبط 143 طن قمح محلي قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط


وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

أسيوط أخبار أسيوط اخبار اسيوط توريد محصول القمح توريد محصول القمح بأسيوط حصاد محصول القمح بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

وفاة فتاة وإصابة7 أشخاص.. قرار عاجل من محافظ أسيوط بشأن المنزل المنهار

محافظ أسيوط : فتح معارض الحرف اليدوية والتراثية واستغلال مراكز الشباب

ترشيحاتنا

غسل أموال واختلاس | السجن 20 عاما وغرامة مليون دينار لمصري بالكويت

من 2 جنيه إلى 500 ألف|تعرف على الأسعار بمعرض الزهور بعد افتتاحه

صوروني عريان ومضّوني على عقود بيع | جريمة أخلاقية في أكتوبر

برلمانية: الرئيس السيسي يأخذ جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن على محمل الجد|فيديو

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ