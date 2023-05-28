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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 1000 طن أقماح خلال أسبوعين بقصد حجبها عن التوريد

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط ما يقرب من 1000 طن أقماح محلية خلال حملات مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المحافظة لضبط المنظومة وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.


حيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء جهود مديرية التموين خلال الشهر الجاري حيث تم ضبط 26 مخزن بداخلها أقماح محلية فضلا عن 7 سيارات محملة أقماح بدون تصريح من مديرية التموين بإجمالي مضبوطات تصل إلى 1000 طن بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة أو استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وشدد المحافظ على مسئولي التموين والزراعة بتنفيذ حملات توعية للمزارعين لتوريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.


كما وجه اللواء عصام سعد باستمرار تكثيف الحملات التموينية المشتركة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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