محافظ اسيوط: تشكيل لجنة لفحص ملف الاشغالات الإيرادات ورخص المحال العامة بالقوصية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعا مع مديرى الادارات بمركز ومدينة القوصية ، لمناقشة سبل النهوض بالخطة الاستثمارية للمركز ومنظومة تقنين اراضى املاك الدولة وتكثيف اعمال الازالات لمخالفات البناء واي تعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة فى مهدها .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز القوصية بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحى ومصطفى عرابى نائبا رئيس المركز ومديرى الادارات بالمركز .

حيث بدأ المحافظ زيارته لمركز ومدينة القوصية بتفقد سير العمل بالحملة الميكانيكية بديوان المركز وشاهد معدات النظافة بالمركز موجها بضرورة تكثيف الجهود لتحسين منظومة النظافة بقرى المركز ورفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين ،كما شدد على تكثيف أعمال الصيانة الدورية للمعدات والحفاظ عليها .

ثم عقد محافظ أسيوط ، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ومديرى ادارات التخطيط والمتابعة الميدانية والمخلفات الصلبة والاشغالات وملف حياة كريمة ومسئولى الادارة الهندسية ومنظومة التقنين والمركز التكنولوجى والايرادات وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من موارد المركز وتحصيل الايرادات فضلا عن النهوض بمنظومة العمل بملف التقنين والاسراع فى مراجعة الملفات وتحرير العقود للمستحقين فضلا عن الاسراع فى الخطة الاستثمارية للمركز ووضع الاحتياجات الفعلية للقرى على راس الاولويات وترشيد النفقات .



ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفحص ملفات الاشغالات بالمركز وتحصيل الايرادات فضلا عن فحص ملف تراخيص المحال العامة كما وجه بتكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لملفات تراخيص المحال العامة وتوعية المواطنين بالاسراع فى الترخيص وتقنين الاوضاع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ،كما وجه بالمتابعة المستمرة لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة بمركز القوصية وتعظيم الاستفادة من المعدات والحاويات الجديدة التى تم تدعيم المنظومة بها .

وأشار المحافظ الى جولاته الميدانية المفاجئة لقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والخدمات المقدمة للمواطنين ،فضلا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وايجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .