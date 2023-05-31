في 20 يوما.. مشروع تخرج إعلام الإزهر يعالج ظاهرة التنمر

أطلق مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، مشروع تخرجهم "في 20 يوم" لدفعة 2023، الذي يتناول ظاهرة التنمر في المجتمع المصري.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بمشكلة التنمر في المجتمع وتشجيع الشباب على تغيير هذا السلوك السلبي ونشر روح التسامح والاحترام، و يعرض حالة حقيقية تتناول مشكلة التنمر وتأثيرها على الضحية والمجتمع بشكل عام.

ويضم المشروع مجموعة من الطلاب وهم "نور أحمد" و "عمر أشرف" و "عبد الله بسيوني" و "محمد عمر".

وذكر الفريق أن الهدف الرئيسي هو أهمية تحسين بيئة المدارس والجامعات وتقليل حالات التنمر، وتعزيز الاحترام والتسامح بين الطلاب ومن ثم تحقيق بيئة تعليمية أكثر صحية وآمنة، وسيتم ذلك عن طريق تسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة في المجتمع الذين تمكنوا من التغلب على مشكلة التنمر وتحويلها إلى فرصة تفاؤل ونجاح، وذلك بالاستفادة من تجاربهم وقصصهم الحقيقية.



وأضاف "نور" أحد أعضاء فيلم "في 20 يوم"، تم اختيار فريق العمل بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويتميز الفريق بالحماسة والشغف لتناول هذه القضية الهامة، ويعتمد الفيلم على قصة حقيقية تتناول مشكلة التنمر وتأثيرها على الضحية والمجتمع بشكل عام، و أن هذا الفيلم جاء في رؤية منا لدعم الشباب ورفع الوعي لديهم، ونشر روح التسامح وقبول الآخرين، والقضاء على هذا الفكر العدواني وبث حب الغير، لذلك أطلقنا هذه الحملة لتوجتهم نحو الطريق الصحيح، لإظهار الجانب السلبي لهذا الموضوع وطرح أفكار للحد منه، لمحاربة كافة ظواهر وأشكال التنمر.