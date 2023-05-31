موقف خسيس.. زاخاروفا عن رد فعل الغرب تجاه هجوم المسيرات على موسكو

علقت الخارجية الروسية على رد فعل الدول الغربية تجاه هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو أمس، ووصفته بأنه موقف خسيس.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لإذاعة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء: "هذا بالطبع موقف دنيء وخسيس تماما. لا توجد كلمة أو تعريف آخر.. يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم. وهذه هي البروباجندا".

وقبل قليل، علق الكرملين على ردود فعل لندن وواشنطن بشأن استهداف موسكو بالمسيرات، مشيرا إلى أنها لم تتضمن الإدانة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لاحظت "عدم الإدانة" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لهجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

وقالت روسيا إن ثماني طائرات بدون طيار استهدفت مناطق مدنية في موسكو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

هذا واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني بمسيرات على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الهجمات، وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار؛ بينما نفت كييف تورطها في الهجوم.

