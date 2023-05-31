عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف خسيس.. زاخاروفا عن رد فعل الغرب تجاه هجوم المسيرات على موسكو

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

علقت الخارجية الروسية على رد فعل الدول الغربية تجاه هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو أمس، ووصفته بأنه موقف خسيس.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لإذاعة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء: "هذا بالطبع موقف دنيء وخسيس تماما. لا توجد كلمة أو تعريف آخر.. يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم. وهذه هي البروباجندا".

وقبل قليل، علق الكرملين على ردود فعل لندن وواشنطن بشأن استهداف موسكو بالمسيرات، مشيرا إلى أنها لم تتضمن الإدانة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لاحظت "عدم الإدانة" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لهجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

وقالت روسيا إن ثماني طائرات بدون طيار استهدفت مناطق مدنية في موسكو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

هذا واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني بمسيرات على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الهجمات، وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار؛  بينما نفت كييف تورطها في الهجوم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وسبائك.. براءة لوشا من تهمة خطف صغير

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على مجهوداتها المبذولة لرفع المعاناة عن شعبنا

عضو بالشيوخ: الوطني للتعليم يعكس الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ