اختتام أعمال الدورة التدريبية لأئمة وعلماء لبنان بأكاديمية الأزهر العالمية

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية لأئمة وعلماء لبنان التي استمرت لمدة أسبوعين بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

في بداية اللقاء، قال الدكتور محمد المحرصاوى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، “أرجو أن تكون هذه الدورة قد آتت ثمارها وأن الغرض من هذه الدورات أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في كيفية تناول القضايا المطروحة على الساحة، كما طالب الدارسين بالتواصل مع المنظمة عند دراسة أية قضية فكرية”.



قال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب وأمين عام هيئة كبار العلماء، إن هذه الدورة تناولت الأبعاد العقدية التي تتعلق بتفكيك الفكر المتطرف.

وأضاف إن جماعات التطرف ينفدون بفكرهم إلى الشباب، ولذا يجب أن تكون هناك منهجية للرد عليهم.

وقال إن الدورة تجربة جيدة لأن التفاعل في هذه الدورة كان هو الشيء الأبرز، كما طالب بتقديم مقترحات لكيفية النهوض بالدورات القادمة، وكلنا أمل أن يكون هناك طرح جديد وتناول جديد حتى ينتج فكرًا في صورة أوراق وبحوث.

وقال د. طارق اللحام، رئيس رابطة قدامى وطلاب الأزهر بلبنان، إننا ننظر إلى الأزهر نظرة إجلال وتقدير وأن كل إنسان وسطي يتمنى التواصل مع الأزهر، وأن هذه الدورة هي فاتحة خير لأبناء لبنان وسنتواصل معكم دائمًا إن شاء الله.

وطالب أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أن نتعاون جميعًا لنكون إيجابيين في فهم الفكر المتطرف وكيفية علاجه، حتى نحمي مجتمعاتنا من هذه الآفة الخطيرة.

وثمن د. عبد الدايم نصير تفاعل الدارسين في هذه الدورة، وقال إن هذه الدورة نقطة على طريق طويل حتى ننفي عن الإسلام ما علق به من أعمال بعض المنتسبين إليه ونوضح أن الإسلام منها بريء.

وثمن الدارسون جهود الأزهر وأمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما عبروا عن شكرهم للمنظمة على عقد هذه الدورة.