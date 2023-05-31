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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعلنها لأول مرة.. موسيماني يتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لتدريبه الفريق

موسيماني
موسيماني

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السعودي، أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس الإخبارية: "تلقيت عرضا من الزمالك المصري لكن هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".

وتابع في سياق آخر: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الاهلي المصري لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك".

وواصل: "يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص وأود البقاء في القارة الآسيوية".

وأضاف: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".

وقاد بيتسو موسيماني أهلي جدة للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام واحد من هبوط النادي.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أول أمس الإثنين، وسط ذهول موسيماني، إذ يعتبرون إن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجازا للفريق.

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