كنوع من التغيير.. أسرار وتفاصيل كبسة اللحمة بالمكرونة

تعد الكبسة من أشهر الأصناف المفضلة لدى الجميع؛ لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية، ويتم تقديم كبسة اللحمة بالأرز.

وهناك طرق أخرى غير تقليدية لعمل الكبسة.. ونقدم منها طريقة عمل كبسة لحمة بالمكرونة، وهي طريقة جديدة وسهلة..



المقادير

ريش ضاني

مكرونة

توابل كبسة

بصل

طماطم

صلصة طماطم

ورق لورا

قرنفل

حبهان

قرفة

ليمون أسود

فلفل أخضر حار

زبدة

فلفل حار للتزيين

ملح وفلفل



طريقة التحضير

يشوح البصل المفروم في الزبدة على النار ثم يضاف ورق اللورا والليمون الأسود والقرنفل والقرفة والحبهان ثم تضاف الريش وتشوح جيداً وتترك حتى تتحمر وتضاف الطماطم المبشورة وتضاف للخليط

ثم يضاف الماء إلى الخليط ثم تضاف صلصة الطماطم وتضاف المكرونة المحمرة للريش على النار

يترك الخليط على النار حتى تنضج المكرونة واللحمة ثم توضع المكرونة في بايركس وتضاف عليها الريش ثم تدخل الفرن حتى تتحمر اللحمة وتقدم مزينة بالفلفل الحار