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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء جديد في الغربية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعاً بعدد من رؤساء المدن والأحياء لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ومسئولي المتغيرات المكانية بتلك المدن والأحياء.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبير بهذا الملف والذي يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب رصد أي محاولات للبناء المخالف سواء داخل المدن أو الأحياء، موضحاً أن الدولة تبذل كافة الجهود من أجل تقنين أوضاع  البناء للحافظ على حق الدولة والمواطن معاَ.

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وخلال اللقاء استعرض محافظ الغربية موقفة المتغيرات المكانية غير القانونية بحي أول وثان المحلة ومراكز المحلة وسمنود وقطور، وما تم إنجازه حيالها، مؤكدا على توجيهات مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات حين ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة، وضمن منظومة عمل جماعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

كما ناقش رحمي مع الحاضرين آليات تسريع العمل داخل الوحدات، موجها بإصدار قرار بتخصيص مراجع داخل كل وحدة متغيرات بالمراكز والمدن والأحياء لمراجعة الملفات الخاصة بالمتغيرات المكانية قبل صدورها على أن يتم ترشيحهم من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتدريبهم بوحدة المتغيرات بالمحافظة.

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وفي ذات السياق كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل للمتابعة اليومية لوضع الأراضي بالقرى لرصد أي متغير على الفور والتعامل معه في المهد، مع تحديد يوم السبت لعقد اجتماع دوري لوحدات المتغيرات المكانية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

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