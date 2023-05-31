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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: لدينا خطة مستقبلية لتوسيع المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت  جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

 

 


و صرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها طبقاً لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع  والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 .

التنسيق والتعاون الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الجهات المعنية Jobs Education

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