تعليق قوي من حارس الوداد على مواجهة الأهلي

علق طه مريد، حارس مرمى نادي الوداد المغربي، على مواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.



وقال حارس الوداد في تصريحات عبر قناة الرياضية المغربية: "الفريق يعي حجم المسؤولية الملقاة على الجميع في النهائي ضد نادي القرن".



وأضاف: " اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية من قلب القاهرة أمام الأهلي".



ويستعد فريق الوداد للسفر إلى القاهرة عبر طائرة خاصة من أجل مواجهة الأهلي، في لقاء الذهاب من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.