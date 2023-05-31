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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق قوي من حارس الوداد على مواجهة الأهلي

صدى البلد

علق طه مريد، حارس مرمى نادي الوداد المغربي، على مواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.


وقال حارس الوداد في تصريحات عبر قناة الرياضية المغربية: "الفريق يعي حجم المسؤولية الملقاة على الجميع في النهائي ضد نادي القرن".


وأضاف: " اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية من قلب القاهرة أمام الأهلي".


ويستعد فريق الوداد للسفر إلى القاهرة عبر طائرة خاصة من أجل مواجهة الأهلي، في لقاء الذهاب من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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