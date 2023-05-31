عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على البشر.. تقرير

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مخاطر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته على البشرية . 

 

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

وأوضح التقرير أن البعض يقوم بوصف الذكاء الاصطناعي على أنه قنبلة نووية أو وباء فتاك قد يؤدي إلى انقراض البشرية.

 

 وتابع التقرير أن أكثر من 350 خبيرا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة . 

 

وأكمل التقرير أن الخبراء أعربوا عن قلقهم بشأن أخطار استخدام نماذج مثل شات جي بي تي لنشر المعلومات الخاطئة والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى التسبب في تعطيل الوظائف على مستوى المجتمع .

 

ولفت التقرير إلى أن بعض المخاوف تشير إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل البشر لتصميم أسلحة بيولوجية، ومجموعة من العلماء  حذروا من أن ذكاء اصطناعيا فائقا له اهتمامات غير متوافقة مع مصلحة البشر  قد يحل يحل محلنا او يدمرنا عن غير قصد".

 

الذكاء الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء تكنولوجيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أزمة تصريحات موسيماني عن تدريب الزمالك| ومرتضى منصور : قولّنا مين فاوضك

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

رواتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية |قدم فورا

مجموعة الزمالك| الاتحاد المنستيري يطيح بالمحرق البحريني ويتأهل لدور المجموعات للبطولة العربية

شابان رفضا الكلام وقتها| عمر زهران يفجّر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات على دردشة.. صور ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

فيديو

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ