تحذير من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على البشر.. تقرير

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مخاطر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته على البشرية .

وأوضح التقرير أن البعض يقوم بوصف الذكاء الاصطناعي على أنه قنبلة نووية أو وباء فتاك قد يؤدي إلى انقراض البشرية.

وتابع التقرير أن أكثر من 350 خبيرا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة .

وأكمل التقرير أن الخبراء أعربوا عن قلقهم بشأن أخطار استخدام نماذج مثل شات جي بي تي لنشر المعلومات الخاطئة والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى التسبب في تعطيل الوظائف على مستوى المجتمع .

ولفت التقرير إلى أن بعض المخاوف تشير إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل البشر لتصميم أسلحة بيولوجية، ومجموعة من العلماء حذروا من أن ذكاء اصطناعيا فائقا له اهتمامات غير متوافقة مع مصلحة البشر قد يحل يحل محلنا او يدمرنا عن غير قصد".