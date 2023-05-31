طلاب إعلام حلوان يصممون مجلة تربوية للآباء والأبناء .. والهندسة يبتكرون مشروعا لـ الري بالطاقة الشمسية 

طلاب الجامعات يصممون مشاريع تخرج تعمل على تنمية المجتمع

طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروع لري الأراضي الزراعية بالطاقة الشمسية

طلاب صحافة حلوان يصممون مجلة تربوية للآباء والأبناء

يبتكر طلاب كلية الجامعات المصرية العديد من المشروعات المهمة التى تعمل على تنمية المجتمع و تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

ومن المشاريع الطلابية لطلاب جامعة حلوان مشروع مجلة تربوية من إعداد طلاب قسم الصحافة و مشروع لري الاراضي الزراعية باستخدام الطاقة المتجددة لطلاب كلية الهندسة.

قام فريق من طلاب شعبة الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان قسم الإعلام، مجلة لمشروع التخرج للعام الجامعي 2023 / 2022، بعنوان "ميكانو" تحت شعار "ابني ابنك" .

وكشف الطلاب القائمون على المشروع انه تعتبر المجلة أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات في مصر، وتقوم بتوضيح مفاهيم التربوية بشكل سهل وبسيط، ويتبنون أساليب التربية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث



وتابع الطلاب لصدى البلد ان المجلة تهتم بكل ما يتعلق ببناء الطفل، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية، وتنمية مهاراتهم وهواياتهم، وتعليمهم، وحريصين على أن شخصية الطفل تكتمل بالبناء الصحيح، الذي تقوم على المبادئ والأخلاق الحميدة.



وأوضح الطلاب أن أهداف المجلة تأتي في المقام الأول مساعدة المجتمع على التثقيف، تكوين المجتمع فكريًا ونفسيًا، تحسين الصورة النفسية والأخلاق للمجتمع المصري، تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، والحد من ظاهرة الطلاق وتفكك المجتمع المصري، تحسين الصحة النفسية للآباء والأمهات.



وتم إطلاق المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتواصل مع الآباء والأمهات ومناقشة القضايا التي يواجهونها مع أطفالهم.



وتم اعداد المجلة تحت رعاية عميدة الكلية الدكتور مها حسني، وبأيدى الطلاب اسراء عادل، آلاء طنطاوي، انچى مدحت، آية محمد، ايرين جميل، حسن محمد، حمدى عبدربه، دنيا هشام، دينا اشرف، زمزم منتصر، زياد هانى، شمس علاء الدين شيماء رضا، عمر خالد، عمر هشام، محمد كمال، منة الله ثابت، نور عادل، هادى حسين، يوسف مصطفى" تحت إشراف الدكتور سالي سعيد.

كما قد صرح الطالب صلاح الدين عبد العزيز الطالب بهندسة المطرية واحد القائمين على المشروع لصدى البلد أن المشروع الخاص بهم كان نموذج لتطبيق ما يدرسونه بالكلية على ارض الواقع و ربط دراستهم بسوق العمل و متطلبات العصر ، حيث تناول المشروع مشاكل “ نقص الكهرباء في المناطق الزراعية النائية وارتفاع أسعار الديزل ” ما يؤثر سلبا على ضخ المياه للاراضي الزراعية.

وتابع صلاح عبد العزيز ان المشروع تناول صناعة نظام ري ذكي باستخدام الطاقة الشمسية يتم التحكم به عن بعد دون الحاجة للتواجد بمكان الري، كما انه يمكن ضبط هذا النظام للري تلقائيا دون الحاجة للتدخل البشري، كما قال صلاح انه تم تطبيق هذا المشروع معتمدين على الوحدات الكهروضوئية ووحدة التحكم عن بعد بنظام اردوينو.

وتابع الطالب صلاح عبد العزيز لـ صدى البلد أن المشروع هدف الى تقليل الفاقد من المياه وضخ كميات مناسبة حفاظا على المياه، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.

وشارك فى صناعة هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الإعدادي بهندسة المطرية وهم "عبد الرحمن عادل نبيه صلاح الدين عبد العزيز جاب الله شهاب اسامه عبد المحسن سماح عباس فارس سميره وجدي يسي صابرين صبري عبد الوهاب.