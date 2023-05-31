رئيس الجزائر يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه لرئاسة تركيا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رجب طيب ‎أردوغان، رئيس تركيا ‎حيث جدّد له فيها تهانيه الحارّة باسمه الخاص، وبإسم الشعب الجزائري، لإعادة انتخابه لعهدة جديدة.

كما أعرب تبون بحسب إذاعة إذاعة الجزائر الدولي عن تمنياته متمنيًا له التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي.

وبدوره شكر الرئيس التركي الي الرئيس تبون على تهنئته موجها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسًا لتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نلقي في وقت سابق من اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيت ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وخلال الاتصال قدم كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيت ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي،التهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة، وأعربا عن أملهما بأن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي.

وتناول الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أشار الرئيس أردوغان إلى أن إحراز تقدم في الحوار فيما يتعلق بالتطورات في شمال كوسوفو هو السبيل الوحيد لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كما لفت إلى أن تركيا على استعداد للقيام بدورها في عملية الحوار.