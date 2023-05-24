الجزائر.. تبون يعود إلى أرض الوطن قادما من البرتغال

غادرت منذ قليل طائرة الرئاسة الجزائرية وعلي متنها الرئيس عبد المجيد تبون دولة البرتغال عائدة إلى أرض الوطن بعد زيارة الدولة التي قام بها ليومين.



وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فقد أشرف عبد المجيد تبون، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى البرتغال، على افتتاح منتدى رجال الأعمال “الجزائري-البرتغالي”. حيث يهدف المنتدى لتباحث وتعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية الجزائرية والبرتغالية.

كما أشرف تبون، رفقة الوزير الأول البرتغالي، اليوم، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين البلدين.

ويأتي ذلك، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون، إلى البرتغال على رأس وفد وزاري هام.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال الحوكمة الرقمية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والبرتغال تتعلق بالتبادل الثقافي 2023 – 2025.

فيما تم التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و البرتغال. و كذا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال حول المؤسسات الناشئة والابتكار.

وتم إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و كونفدرالية الشركات البرتغالية.

كما ترأس رئيس الجمهورية، رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، جلسة محاثات شملت وفدي البلدين بمقر الوزارة الأولى البرتغالية.