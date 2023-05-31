مجموعة الزمالك| الاتحاد المنستيري يطيح بالمحرق البحريني ويتأهل لدور المجموعات للبطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد أن اجتاز منعطف المحرق البحريني في إياب الدور الثاني من مرحلة التصفيات، بالفوز بهدف دون رد.



وسجل يوسف أومارو هدف الاتحاد المنستيري، ليضمن العبور بفريقه إلى دور المجموعات بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.



وانضم الاتحاد المنستيري بذلك إلى المجموعة الثالثة من منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي تضم معه كلاً من الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين.



ومن المقرر أن يُقام دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال الصيف المقبل.