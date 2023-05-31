هاجر التونسي: الإطار الوطني للمؤهلات إضافة قوية للتعليم المصري

قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إننا لدينا مجهود كبير في البحث العلمي، لكننا نفتقد التسويق الجيد للبحث العلمي، وبالتالي نفتقد للمستثمر الذي يبحث عن الأبحاث العلمية ليطبقها ويحولها إلى مشروع استثماري.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود الإطار الوطني للمؤهلات شيء ممتاز في مشروع القانون، وهو عبارة عن مجموعة المعارف التي يجب أن يلم بها الطالب المصري.

يرفع جودة عمليات التعليم

ولفتت إلى أن وجود هذا الإطار مع وجود جهة تقييم غير جهة التنفيذ، يرفع جودة عمليات التعليم وتنوعها، ويمكن مقارنة الطالب المصري بالطلاب حول العالم، وبالتالي أتمكن من المنافسة الدولية.