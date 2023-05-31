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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنتقابل .. مسلم يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد

مسلم
مسلم

طرح المطرب مسلم، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "هنتقابل" وهى الأغنية الرابعة، من ألبومه الجديد والأغنية مختلفة، وتجربة فنية جديدة، يصف من خلالها قدرته على، وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومن بينها تجاهله ورفضه لتحيته فى مقابلته، ومعاملته مثل شخص غريب.

 وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

 أغنية "هنتقابل" كلمات الشاعر أحمد العزب، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ميكس وماستر نور عباس، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية "هنتقابل" هى ثالث عمل لــ مسلم فى أغانيه الخاصة، لايقوم بكتابة كلماته ولا بوضع ألحانه، والأول كان أغنية "ما بهتمش" والتى تعاون فيها مع الشاعر ابراهيم عبد اللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدى سامح، والثانى أغنية "سابوك فى البيت" والتى تعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق..

 وتقول كلمات "هنتقابل":.. رجوعنا دا إيه .. سلامتك فُوق خلاص منك ، أنا محرّص مشيت مَديونلي أنا ، بـــ حقوق سايبها ل دنيا بتخلّص هنتقابل و أنا مرتاح وكُلّي برود هتفضل ايدى ف مكانها ، سلام مرفوض هتتفاجئ بإنى عملت بينّا حدود وزيك زي أي غريب دا عين العقل اتجاهلك وافرّط فيك مفيش ولا حتى حِجّه يتيمه ، تشفع ليك وقلبي مع الغلابه اللي مآمنين بيك دا وَصفك .. مش بَقِّل واعِيب بتاع كدب ، وبتاع روايات .. عاتبت كتير ولا محوّق واهو البياع كمان ، بالذات يبان يوم .. مهما يتذوق

المطرب مسلم هنتقابل قلب في الدفاتر مسلم

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