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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياض المالكي: القضية الفلسطينية أصبحت «وجودية».. والاحتلال لا يستوعب موقف الدول العربية منها|فيديو

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن ما يحدث حقيقة الآن أن الدول العربية ليست لديها إشكالية مع إسرائيل سوى احتلال الأراضي العربية، وبالتالي ستكسب إسرائيل كثيرًا من الانسحاب من فلسطين، وستقيم سلامًا مع فلسطين وتنهي حالة الحرب من المنطقة.

 

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة الحالية ليس مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لكن تعمل الآن على ضم هذه الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وإخراج الفلسطينيين منها بالكامل.

 

القضية الجوهرية للدول العربية

ولفت إلى أن القضية الآن أصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تستوعب موقف الدول العربية المساند للقضية الفلسطينية، ورغم مبادرة السلام العربية فإن إسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف الدول العربية، وتحاول أن تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول العربية احتلال الأراضي العربية إسرائيل

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