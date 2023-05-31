«صدى البلد» يكرم الإعلامية شيرين سليمان .. صور

كرم موقع صدى البلد مساء اليوم الإعلامية الشهيرة شيرين سليمان في ندوة تحدثت خلالها عن تفاصيل برنامجها الشهير سبوت لايت والمتخصص في الأخبار واللقاءات الفنية.

وحرصت شيرين سليمان خلال ندوة تكريمها على التطرق فى الحديث عن رأيها فى العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة بالفن وصعوبة العمل الإعلامي.

كما تحدثت شيرين عن حياتها الشخصية ورأيها في خضوع بعض الفنانات إلى عمليات تجميل، كما ردت على السؤال الأصعب حول موقفها من هذه العمليات.

شيرين وتقديم برنامج سبوت لايت

وتقدم الإعلامية شيرين سليمان برنامج "سبوت لايت" بشكل أسبوعي على قناة صدى البلد، حيث يتم عرضه مساء الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة مساء.

أحدث ضيوف شيرين سليمان

واستضافت شيرين سليمان في حلقتها الماضية أبطال مسرحية طيب وأمير وعلى رأسهم الفنان هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي بالإضافة إلى رئيس المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي.

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان

الإعلامية شيرين سليمان