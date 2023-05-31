عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في الشمال قرب الحدود اللبنانية، بسبب إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية كبيرة في منطقة الجليل المحتل بمشاركة سلاح الجو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه كجزء من التدريبات ، أطلقت جيش الاحتلال قذائف الهاون وسمع دوي انفجارات شديدة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حالة تأهب شديدة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يجري جيش الاحتلال تدريبات ومناورات عسكرية كثيرة هذه الأيام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن قواته البحرية ستجري مناورة عسكرية مساء اليوم، قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه خلال المناورة سيسمع أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.

وأضاف: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.

وتابع: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".

سماع دوي انفجارات جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية كبيرة منطقة الجليل المحتلة الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي لبنان حزب الله إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن تراجع أسعار المواد الغذائية .. ماذا يحدث؟

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

سيدة تستغيث على الهواء لاستيعاب ابنتها في الجامعات بعد العودة من السودان|فيديو

رجل يحرر رأسه من فكي تمساح بأعجوبة.. تفاصيل مروعة

فريق جامعة الأزهر Google DS Al-Azhar يحصد المركز الأول على مستوى العالم

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ