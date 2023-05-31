سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في الشمال قرب الحدود اللبنانية، بسبب إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية كبيرة في منطقة الجليل المحتل بمشاركة سلاح الجو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه كجزء من التدريبات ، أطلقت جيش الاحتلال قذائف الهاون وسمع دوي انفجارات شديدة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حالة تأهب شديدة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يجري جيش الاحتلال تدريبات ومناورات عسكرية كثيرة هذه الأيام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن قواته البحرية ستجري مناورة عسكرية مساء اليوم، قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه خلال المناورة سيسمع أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.

وأضاف: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.

وتابع: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".