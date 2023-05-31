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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الناجح يرفع إيده..الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالجيزة: مثلي الأعلى مجدي يعقوب|شاهد

الأولى مكرر على الشهادة
الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالجيزة

أعربت الطالبة أسماء سعودي قمر، الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن سعادتها الغامرة بسماع خبر حصولها على المركز الأول مكرر بنسبة 100% في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضافت الطالبة أسماء، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري، لتصبح طبيبة مثل الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي .

وأشارت أسماء إلى أنها تذاكر يومياً دروسها لمدة 8 ساعات كاملة، وتحافظ على صلواتها في أوقاتها، ووجهت أسماء الشكر لله سبحانه وتعالى على عطاياه وكرمه في حصولها على الشهادة الإعدادية بالدرجات الكاملة بنسبة 100%.

وأنهت أسماء حديثها، بتقديم الشكر لوالديها على دعمهما الدائم غير المنقطع وثقتهما فيها.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين 100 % .

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