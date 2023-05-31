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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهنئة أردوغان والشراكة الاقتصادية.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والتركي

عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد

وجّه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، معربًا عن تمنياته لتركيا دوام التقدم والازدهار تحت قيادته.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أكد بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع تشاووش أوغلو من أجل توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.

وأشار إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين شهر مارس الماضي وتصديق حكومتي البلدين عليها اليوم تمهيدا لتفعيلها قريبا جاء تجسيدا لتطلعات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على تعميق علاقات التعاون وتمتينها بما يدعم أهداف البلدين التنموية وسعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من أجل رخاء شعبيهما خاصة أنها ستسهم في نمو التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا خلال 5 أعوام.

عبدالله بن زايد مولود تشاووش أوغلو أردوغان تركيا الامارات وتركيا الامارات

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