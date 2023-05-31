عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الفلسطيني: المستوطنون يعيشون على 20% من أراضي الضفة |فيديو

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

قال  وزير الخارجية  الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل وضعت نصب أعينها منذ العام 1967 أن هذا الاحتلال إحلالي، أي يحل المستوطنون محل السكان الأصليين، وفرض واقع على الأرض يمنع من إقامة الدولة الفلسطينية، وتستمر في الضم التدريجي للأرض بالبناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين والتشريعات التي تبيح الاستيطان.


وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لم تعلن أبدا على موافقتها على إقامة دولة فلسطين، أو استعدادها الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهذه السياسة غير المعلنة تريد أن تضم كل الأرض الفلسطينية، وفي المقابل نعمل كقيادة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هدم المنازل ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين للأرض الفلسطينية.

 

 170 مستوطنة غير شرعية

وذكر أن المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية كان عاجزًا كل العجز عن الوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والتي نجحت أن تنتقل من 67 من صفر مستوطنين إلى 750 ألف مستوطن، يمثلون 20% ممكن يسكن في الأرض الفلسطينية بنحو 170 مستوطنة غير شرعية، وستستمر حتى تصل لنقطة أن تكون الأرض الفلسطينية غير صالحة لإقامة دولة عليها.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل الدولة الفلسطينية البناء الاستيطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

تأهل الشوربجى والشربينى .. حصاد بطولة الجونة الدولية للإسكواش

دعاء لطرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. يغفل عنها كثيرون

ماذا فعلت الدولة لينمو المعروض النقدي إلى 6.41 تريليون جنيه| تفاصيل

الأمير محمد بن سلمان يهاتف أردوغان .. تفاصيل

جون بولتون: الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدها الـ89 .. هنا القاهرة تبدأ بها الإذاعة رحلة أثيرها لمستمعيها

هتتفتحلك طاقة القدر| عرض زواج لـ ياسمين صبري .. كيف ردت ؟

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة و"آل باتشينو" 82|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ