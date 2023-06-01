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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجارب عالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن مضادات حيوية.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، أن  العالم أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة .

 

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وقال أيمن الباز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، : "الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة في التشخيص والمضادات الحيوية ".

 

 وأضاف أيمن الباز :" فريق من كندا  بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المضادات الحيوية للتعامل مع بعض أنواع البكتريا ".

 

 وتابع أيمن الباز :"  الفريق الطبي في كندا  استخدموا قاعدة بيانات ومعلومات كثيرة من أجل التوصل عإى تركيبات جديدة لمضادات حيوية تستهدف أنواع من البكتريا ".

 

 واكمل ايمن الباز :"  الذكاء الاصطناعي يدخل في مجالات طبية جديدة ، ويتم إجراء تجارب عالمية  على شرائح ذكية يمكن وضعها في جسم الانسان لمحاربة خلايا سرطانية ".

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