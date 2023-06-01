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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البلتاجي: أطالب بعقوبات رادعة لمن يحرض على الانسحاب..وركلة جزاء المقاولون صحيحة

صدى البلد

طالب رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام الأسبق، بضرورة تطبيق إجراء رادع للمسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على الانسحاب من المباريات، مؤكدًا أن ركلة جزاء المقاولون العرب أمام الإسماعيلي صحيحة، وكذلك الحال مع هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.


قال رضا البلتاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" توقفت مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي لقرابة 25 دقيقة، وهذه الظاهر تحدث للمرة الثانية في أقل من إسبوعين".


أضاف:" هذه المواقف لا تحدث في كرة اليد، لذا كرة اليد المصرية في مكان آخر تمامًا، بالإنضباط واحترام الحكام".


أشار:" رغم وجود عقوبات رادعة في مباراة إنبي وفيوتشر، أطالب الحكام بموقف صارم وحازم مع كل من تسبب في إيقاف المباراة وتعطيلها، أن يتسبب أحد الأشخاص في تعطيل المباراة ثم استئنفها في وجود هذا الشخص؟ هذا الكلام لا يصح".


أكد:" المسؤول الذي يحرض لاعب على الانسحاب من المباراة وتستأنف المباراة في وجوده في الملعب، لابد من اتخاذ إجراء صارم مع هذا المسؤول".


أوضح:" أتصور أن قدم مدافع الإسماعيلي اصطدمت بقدم مهاجم المقاولون العرب، وأرى أن ركلة الجزاء صحيحة".
أكد:" غرفة الفار أكدت عدم وجود تسلل، وأكدت صحة اللعبة بوجود ركلة جزاء".


وتطرق البلتاجي للحديث عن هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، قائلًا:" هدف الأهلي صحيح، حتى بدون وجود فار أرى أنه صحيح، في هذه الحالة الشك لصالح المهاجم، في لعبة سيراميكا كليوباترا سواء رفع الحكم المساعد أم لا، لا ألومه، إنه هدف صحيح بالعين المجردة والفار أكد كلامي".
 

الاسماعيلي الأهلى الاعلامي هاني حتحوت المقاولون العرب والإسماعيلي المقاولون العرب

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